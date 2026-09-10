Informations pratiques

Saint-Lary-Soulan

Du Néouvielle à la scène, le voyage d’une figure mythique Herodiade-Salomé

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Parfois confondues, la mère et la fille, Hérodiade et Salomé, apparaissent d’abord dans les Évangiles, puis ont fait l’objet d’œuvres artistiques (Fra Angelico, Le Caravage, Gustave Moreau, Klimt,…), de poèmes (Henri Heine, Banville, Mallarmé, Apollinaire…), de pièce de théâtre (Oscar Wilde pour Sarah Bernhardt), d’opéras (Massenet, Richard Strauss), de ballets et de films (Florent Schmitt et la Loïe Fuller, Maurice Béjart et Ludmila Tcherina…). Mais on oublie parfois qu’il y avait aussi des légendes pyrénéennes en vallée d’Aure sur le site du lac d’Aubert dans le Néouvielle. Herodiade-Salomé deux personnages légendaires qui traversent les siècles et se métamorphosent.

Salle des conférences de la mairie .

SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81 livrepyreneenauresobrarbe@gmail.com

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English :

Sometimes confused with one another, the mother and daughter—Herodias and Salome—first appear in the Gospels and have since been the subject of artistic works (Fra Angelico, Caravaggio, Gustave Moreau, Klimt, etc.), poems (Heinrich Heine, Banville, Mallarmé, Apollinaire, etc.), plays (Oscar Wilde for Sarah Bernhardt), operas (Massenet, Richard Strauss), ballets, and films (Florent Schmitt and Lo%EFe Fuller, Maurice Béjart and Ludmila Tcherina?). But we sometimes forget that there were also Pyrenean legends in the Aure Valley at Lake Aubert in Nouvielle. Herodias and Salome: two legendary figures who have spanned the centuries and undergone metamorphoses.

L’événement Du Néouvielle à la scène, le voyage d’une figure mythique Herodiade-Salomé Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de St Lary|CDT65