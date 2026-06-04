Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Saint-Lary-Soulan

Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Des compostions inspirées de la chanson Française et des reprises revisitées.

A partir de 17h30.

Apéro tapas.

Repas sur réservation après le concert. Possibilité de dormir au refuge

Tél 09 74 04 12 01 .

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 04 12 01

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English :

Compositions inspired by French chanson and revisited covers.

L’événement Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65