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Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan jeudi 20 août 2026.

Lieu : SAINT-LARY-SOULAN

Adresse : Hospice du Rioumajou

Ville : 65170 Saint-Lary-Soulan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Saint-Lary-Soulan

Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Des compostions inspirées de la chanson Française et des reprises revisitées.
A partir de 17h30.
Apéro tapas.
Repas sur réservation après le concert. Possibilité de dormir au refuge
Tél 09 74 04 12 01   .

SAINT-LARY-SOULAN Hospice du Rioumajou Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 74 04 12 01 

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English :

Compositions inspired by French chanson and revisited covers.

L’événement Concert Hospice du Rioumajou Les Oizo de Passage Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de St Lary|CDT65

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