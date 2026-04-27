Atelier gravure- Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan
jeudi 20 août 2026 · SAINT-LARY-SOULAN · Saint-Lary-Soulan
Informations pratiques
Saint-Lary-Soulan
Atelier gravure- Association ArtLab Eclore
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Venez découvrir l’univers magique de la gravure avec Landry Gicquiaux !
A l’aide d’une presse et de différents supports, vous repartirez avec votre création !
Prix 40€
Adultes et enfants. 10 personnes max. Salle polyvalente de la mairie. .
SAINT-LARY-SOULAN 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 72 01 89 77 artlabeclore@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the magical world of printmaking with Landry Gicquiaux!
Using a press and various materials, you’ll leave with your own creation!
Price: 40?
L’événement Atelier gravure- Association ArtLab Eclore Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de St Lary|CDT65
À voir aussi à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées)
- Exposition de Paco Sierra SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Exposition de Sisco Renau SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Visite guidée de Saint-Lary SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026
- Atelier acrylique Association ArtLab Eclore SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 7 juillet 2026