Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande Saint-Julien-des-Eglantiers Pré-en-Pail-Saint-Samson
jeudi 9 juillet 2026 · Saint-Julien-des-Eglantiers · Pré-en-Pail-Saint-Samson
Informations pratiques
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande
Saint-Julien-des-Eglantiers Parking de l’église Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Du Safran mayennais à la Tomme de Pail Rando gourmande
Du Safran mayennais à la Tomme de Pail Rando gourmande
via Saint-Julien-des-Églantiers
Départ 10h parking de l’église de Saint-Julien-des-Églantiers
1- Visite du chemin de fer de jardin chez Mark et Kay Brane (30mn)
2- 12h/12h15 Visite de l’exploitation Lou Safran Mayenne et repas sur place assiette anglaise (pain, boisson, assiettes, couverts fournis) 13 euros
3- visite de la ferme fromagère du pays de Pail Tomme de Pail Marie-Hélène et Vincent Demoitié
Randonnée ouverte à tous Non accessible aux personnes à mobilité réduite
Inscription et règlement pour le repas (13 euros) avant le 04 juillet
Renseignements auprès de René au 06.12.07.37.09 .
Saint-Julien-des-Eglantiers Parking de l’église Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 12 07 37 09
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English :
From Mayenne Saffron to Tomme de Pail—A Gourmet Hike
L’événement Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs