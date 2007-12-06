Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande Saint-Julien-des-Eglantiers Pré-en-Pail-Saint-Samson

Informations pratiques

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande

Saint-Julien-des-Eglantiers Parking de l’église Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Du Safran mayennais à la Tomme de Pail Rando gourmande

Du Safran mayennais à la Tomme de Pail Rando gourmande

via Saint-Julien-des-Églantiers

Départ 10h parking de l’église de Saint-Julien-des-Églantiers

1- Visite du chemin de fer de jardin chez Mark et Kay Brane (30mn)

2- 12h/12h15 Visite de l’exploitation Lou Safran Mayenne et repas sur place assiette anglaise (pain, boisson, assiettes, couverts fournis) 13 euros

3- visite de la ferme fromagère du pays de Pail Tomme de Pail Marie-Hélène et Vincent Demoitié

Randonnée ouverte à tous Non accessible aux personnes à mobilité réduite

Inscription et règlement pour le repas (13 euros) avant le 04 juillet

Renseignements auprès de René au 06.12.07.37.09 .

Saint-Julien-des-Eglantiers Parking de l’église Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 6 12 07 37 09

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English :

From Mayenne Saffron to Tomme de Pail—A Gourmet Hike

L’événement Du Safran mayennais à la Tome de Pail Rando gourmande Pré-en-Pail-Saint-Samson a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs