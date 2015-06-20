Du simple au double (la petite forme), Médiathèque Empalot, Toulouse

Du simple au double (la petite forme) Samedi 20 juin, 15h00 Médiathèque Empalot Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T15:30:00+02:00

Samedi 20 juin – 15h

Avec Elda Haksever et Marthe Mosser.

Une armada de vibrations et de multiplications. Jusqu’à du trop trop trop. Elles ont chacune une tête, deux bras et deux jambes et pourtant, elles ne semblent parfois n’avoir qu’un corps pour deux ! Marthe et Elda jouent leur accord imparfait dans leur absurde réalité. Elles se laissent deviner à travers un langage et une gestuelle pleins de tics et de tocs ; on se taquine, s’imite, se coince, se confond, s’entremêle, fusionne et se perdent à nouveau. C’est dans le rapport à l’autre qu’on prend forme. L’embrouillamini mené à son paroxysme en devient cohérent : « un gros bordel organisé ».

Le binôme crée une mixité des genres et des esthétiques : à travers la danse hip-hop, la danse contemporaine, le cirque et le théâtre de geste il vient parler d’individualité, d’influence et d’inconscient au sein du duo.

Médiathèque Empalot

Durée : 30 min – À partir de 4 ans

Médiathèque Empalot 40 Avenue Jean Moulin, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 36 25 20 80 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/empalot La médiathèque Empalot a été créée en 1978 puis reconstruite et ouverte en janvier 2009 sur 1100m2. Elle comprend notamment une ludothèque et un fonds en langue chinoise. Métro : ligne B – station EmpalotVélô-Toulouse : station 156 – 38, avenue Jean-Moulin

par la Compagnie Embrouillamini – CIRQUE