Du Val Sans Retour au Graal avec Ozégan Place Abbé Gillard Tréhorenteuc
Du Val Sans Retour au Graal avec Ozégan Place Abbé Gillard Tréhorenteuc jeudi 27 août 2026.
Du Val Sans Retour au Graal avec Ozégan
Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:00:00
fin : 2026-08-27 17:00:00
Date(s) :
2026-08-27
Partez pour une balade dans le Val Sans Retour, domaine de la fée Morgane, en compagnie d’un guide conteur. Découvrez l’arbre d’Or, l’étang du miroir aux fées, le rocher des faux amants ainsi que le siège de Merlin ! Histoires et légendes de cette forêt mystérieuse vous seront contées. La balade vous emmène également au sein de l’église du Graal, à la fois mythique et mystique, pour comprendre ce qui la rend unique au monde.
Saltimbanque à la mode des troubadours, Ozégan a sa besace remplie de féerie, contes et musique afin d’honorer la beauté de la vie et sa magie. Il s’accompagne avec des instruments insolites dont certains sont des reconstitutions médiévales.
-> 4km rendez-vous à Tréhorenteuc, à 14h.
-> DENIVELES, chemin escarpé prévoir les chaussures adaptées. Porte-bébé, pas praticable en poussette.
-> Départ assuré à partir de 8 personnes. .
Place Abbé Gillard Devant l’office de tourisme Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 01 48 06 00
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English :
L’événement Du Val Sans Retour au Graal avec Ozégan Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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