Dub in the hills #6 Arcambal

Dub in the hills #6 Arcambal samedi 1 novembre 2025.

Dub in the hills #6

Route de Villefranche Arcambal Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 19:00:00

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

La colline appelle, et les basses répondent…

Pour la sixième fois, les collines vibrent au souffle du Dub in the Hills.

Une rencontre, une vibration, une célébration de la musique qui unit et élève les consciences.

Esperança Sound System alongside L’Esperluette Sound System…

Deux crews, un seul message paix, amour et bass culture.

Les 2×4 scoops seront là pour porter chaque note, chaque voix, chaque écho jusque dans ton cœur.

Opening vibes by Oridjinal Selecta roots rockers et fondations pour réchauffer la danse, doucement mais sûrement…

Puis viendra le temps du stepper, du dubwise, des voix militantes et des riddims méditatifs.

Route de Villefranche Arcambal 46090 Lot Occitanie +33 6 63 32 61 92 selector.jah.youth@gmail.com

English :

The hill calls, and the bass answers?

For the sixth time, the hills vibrate to the breath of Dub in the Hills.

A meeting, a vibration, a celebration of music that unites and elevates consciousness.

Esperança Sound System alongside L?Esperluette Sound System?

Two crews, one message: peace, love and bass culture.

The 2×4 scoops will carry every note, every voice, every echo right to your heart.

Opening vibes by Oridjinal Selecta? roots rockers and foundations to warm up the dance, slowly but surely?

Then it’s time for stepper, dubwise, militant vocals and meditative riddims.

German :

Der Hügel ruft, und die Bässe antworten?

Zum sechsten Mal vibrieren die Hügel im Atem von Dub in the Hills.

Eine Begegnung, eine Vibration, eine Feier der Musik, die vereint und das Bewusstsein erhebt.

Esperança Sound System alongside L?Esperluette Sound System?

Zwei Crews, eine Botschaft: Frieden, Liebe und Basskultur.

Die 2×4 Scoops sind da, um jede Note, jede Stimme und jedes Echo bis in dein Herz zu tragen.

Opening vibes by Oridjinal Selecta: Roots Rocker und Fundamente, um den Tanz langsam aber sicher zu erwärmen?

Dann kommt die Zeit für Stepper, Dubwise, militante Stimmen und meditative Riddims.

Italiano :

La collina chiama e il basso risponde?

Per la sesta volta, le colline vibrano al respiro di Dub in the Hills.

Un incontro, una vibrazione, una celebrazione della musica che unisce ed eleva.

Esperança Sound System insieme a L’Esperluette Sound System?

Due crew, un unico messaggio: pace, amore e cultura del basso.

Le palette 2×4 saranno lì per trasportare ogni nota, ogni voce, ogni eco fino al vostro cuore.

Vibrazioni di apertura a cura di Oridjinal Selecta? roots rockers e foundations per scaldare la pista da ballo, lentamente ma inesorabilmente?

Poi è il momento dello stepper, del dubwise, delle voci militanti e dei riddim meditativi.

Espanol :

La colina llama y el bajo responde..

Por sexta vez, las colinas vibran al aliento de Dub in the Hills.

Un encuentro, una vibración, una celebración de la música que une y eleva.

Esperança Sound System junto a L?Esperluette Sound System?

Dos equipos, un mensaje: paz, amor y bass culture.

Las cucharas 2×4 llevarán cada nota, cada voz, cada eco hasta tu corazón.

Oridjinal Selecta se encargará de abrir la fiesta con su rock de raíces y sus bases para calentar la pista de baile, sin prisa pero sin pausa..

Luego llega el momento del stepper, el dub, las voces militantes y los riddims meditativos.

