Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Cinéma Alain Resnais, Clermont-l’Hérault

Informations pratiques

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Dimanche 27 septembre, 16h30 Cinéma Alain Resnais Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T16:30:00+02:00 – 2026-09-27T18:00:00+02:00

Cinéma Alain Resnais rue Roger Salasc, Clermont-l’Hérault Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie https://cinema-alainresnais.net/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0070#showmovie?id=BDYSY »}]

Avant première – C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantô… Cinéma Alain Resnais Ducobu et le fantôme de Saint-Potache