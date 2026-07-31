Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Cinés Palace, Épinal
samedi 19 septembre 2026 · Cinés Palace · Épinal
Informations pratiques
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Samedi 19 septembre, 14h15 Cinés Palace Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
En présence de Elie Semoun et Loïc Legendre
Cinés Palace 50 rue Saint-Michel, Épinal Épinal 88000 Vosges Grand Est https://www.epinal.fr/que-faire-a-epinal/art-culture/cines-palace/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinespalace.com#showmovie?id=BDYSY »}]
Présence e. semoun – C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le f…
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