Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Dimanche 27 septembre, 14h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00

Fête des cinémas Normands

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=BDYSY »}]

5€ la place – C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme … Planetciné Ducobu et le fantôme de Saint-Potache