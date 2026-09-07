Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Planetciné, Alençon
dimanche 27 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Dimanche 27 septembre, 14h15 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00
Fête des cinémas Normands
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=BDYSY »}]
5€ la place – C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme … Planetciné Ducobu et le fantôme de Saint-Potache
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