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Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Planetciné, Alençon

dimanche 27 septembre 2026 · Planetciné · Alençon

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Ducobu et le fantôme de Saint-Potache Dimanche 27 septembre, 14h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00
Fin : 2026-09-27T14:15:00+02:00 – 2026-09-27T15:45:00+02:00

Fête des cinémas Normands

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandie https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=BDYSY »}]
5€ la place – C’est Halloween, et Ducobu revient pour une aventure pleine de rires et de mystères ! Le professeur Latouche et Mademoiselle Rateau emménagent dans une maison… hantée par le fantôme … Planetciné Ducobu et le fantôme de Saint-Potache

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