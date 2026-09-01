Informations pratiques

Alençon

Salon du tatouage Dentelle Ink

1 Place de la Halle au Blé Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Salon du tatouage Dentelle Ink

Du 12 septembre 2026 au 13 septembre 2026

2 € (gratuit de 12 ans)

Halle au Blé, Place de la Halle au Blé, 61000 Alençon

La convention de tatouage Dentelle Ink est de retour les 12 et 13 septembre à la Halle au blé !

Organisée par l’association Dentelle Ink et la Fourmilière, la convention 2026 accueille de nombreux professionnels venus de toute la France et des pays européens limitrophes pour des tatouages éthiques et de qualité.

Des créatrices et créateurs seront également présents proposant des articles uniques et artisanaux, et des marques de vêtements alternatifs.

Tout au long du week-end, profitez des performances live de DJ set. .

1 Place de la Halle au Blé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 26 15 87

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English : Salon du tatouage Dentelle Ink

L’événement Salon du tatouage Dentelle Ink Alençon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CUA ALENCON