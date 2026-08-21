Oasis: Don’t Look Back In Anger, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Oasis: Don’t Look Back In Anger Vendredi 11 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:32:00+02:00

Fin : 2026-09-11T20:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:32:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=PQMBE »}]

Documentaire – Le film suit la tournée de retrouvailles d’Oasis, «Live ’25» , l’un des retours les plus attendus de la scène rock de ces dernières années. Le film propose une immersion au cœur de c…