UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Alençon

CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS Alençon

samedi 12 septembre 2026 · Alençon

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
38 Rue aux Sieurs
Ville
61000 Alençon
Département
Orne
Tarif

Alençon

CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 12:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-10 2026-10-11 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-26 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-10 2026-12-12 2026-12-13

Pendant plus de 2 heures de spectacle, laissez-vous emporter par une troupe d’exception composée d’une douzaine d’artistes danseurs, chanteurs, illusionniste et artistes de cirque se succèdent sur scène dans un tourbillon de talents et d’émotions.

Plumes, paillettes, tableaux spectaculaires, ou encore French Cancan endiablé rythment cette création haute en couleur, mêlant glamour, énergie et raffinement.

Avec Sensations , vivez l’expérience inoubliable d’un grand cabaret.

Repas / Spectacle à partir de 75 €
Spectacle Seul 50 €

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay   .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS

L’événement CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS Alençon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CUA ALENCON

À voir aussi à Alençon (Orne)