Informations pratiques

Alençon

CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 12:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13 2026-09-26 2026-09-27 2026-10-10 2026-10-11 2026-11-07 2026-11-08 2026-11-26 2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06 2026-12-10 2026-12-12 2026-12-13

Pendant plus de 2 heures de spectacle, laissez-vous emporter par une troupe d’exception composée d’une douzaine d’artistes danseurs, chanteurs, illusionniste et artistes de cirque se succèdent sur scène dans un tourbillon de talents et d’émotions.

Plumes, paillettes, tableaux spectaculaires, ou encore French Cancan endiablé rythment cette création haute en couleur, mêlant glamour, énergie et raffinement.

Avec Sensations , vivez l’expérience inoubliable d’un grand cabaret.

Repas / Spectacle à partir de 75 €

Spectacle Seul 50 €

ZA Le Chêne 72610 Arçonnay .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 49 50 19 02

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English : CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS

L’événement CABARET STRASS PALACE REVUE SENSATIONS Alençon a été mis à jour le 2026-07-09 par OT CUA ALENCON