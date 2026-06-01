DUE ouvre la nuit, 18 rue du Mont Cenis, Paris

DUE ouvre la nuit Dimanche 21 juin, 15h00 18 rue du Mont Cenis Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

En haut des escaliers de Mont Cenis, on celèbre, on regarde le soleil se coucher, on ouvre la nuit.

Disco. House. Une sélection de DJs qu’on aime, des sons qu’on a choisis.

La Fête de la Musique comme elle devrait toujours être : dehors, ensemble, dans la joie, le partage, l’amour.

DUE vous invite à danser.

Instagram : @_due_2

18 rue du Mont Cenis 18 rue du Mont cenis 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France

En haut des escaliers de Mont Cenis, on celèbre, on regarde le soleil se coucher, on ouvre la nuit.

©Romain battesti