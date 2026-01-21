Duel des patrons / Spectacle d’improvisation / Nantes Mystère Impro Club Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-18 20:00 – 22:00

Gratuit : non Sur réservation + Sortie prix libre Tout public

Le duel des patrons, les 2 patrons Samsam & Tremeur s’affrontent dans un duel incroyable pour savoir qui sera le patron du mois. Tarif : 5 euros + Prix libreOuverture du bar à 18H Mystère Impro Club9 rue Paré44 000 NANTES Vous ne savez pas ce que vous allez voir.Eux ne savent pas ce qu’ils vont jouer.

Mystère Impro Club Nantes 44000

https://www.billetweb.fr/duel-des-patrons



Afficher la carte du lieu Mystère Impro Club et trouvez le meilleur itinéraire

