D’un monde à l’autre, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire

Informations pratiques

D’un monde à l’autre Mercredi 14 octobre, 20h30 LE CLUB Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T21:45:00+02:00

LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=OEF5E »}]

Doc d’octobre – Après la mort accidentelle de son meilleur ami, Jérémie entame un chemin de recueillement grâce à la rencontre d’un explorateur français, Loury, qui parcourt des territoires inhabit…