D’un monde à l’autre – Lundi docu, Studio 43, Dunkerque

Informations pratiques

D’un monde à l’autre – Lundi docu Lundi 6 juillet, 19h30 Studio 43 Nord

Classique : 8€ l Étuadiant.e.s, demandeur.euse.s d’emploi, RSA : 5,20€ l Moins de 14 ans : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T19:30:00+02:00 – 2026-07-06T20:50:00+02:00

Fin : 2026-07-06T19:30:00+02:00 – 2026-07-06T20:50:00+02:00

D’un monde à l’autre

de Jérémie Renier

France, Belgique I 2026 I 1h15 I documentaire

D’un monde à l’autre est un documentaire intime, un voyage humain et sensoriel à travers le deuil et l’amitié. Après la mort accidentelle de son meilleur ami, Jérémie entame un chemin de recueillement grâce à la rencontre d’un explorateur français, Loury, qui parcourt des territoires inhabités dans des conditions extrêmes. Ils vont partir ensemble à travers la banquise arctique. Livrés à eux-mêmes, les deux hommes vont s’éprouver, jusqu’à redevenir vivants.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord [{« type »: « link », « value »: « https://dunkerquestudio43.cine.boutique/media/2355?tab=soon&showId=28722&title=D+UN+MONDE+A+L+AUTRE&visanumber=161751 »}]

Lundi docu Studio 43 Documentaire