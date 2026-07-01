Obscura Machine / La Traversée Photographique, Le Château Coquelle, Dunkerque

Informations pratiques

Obscura Machine / La Traversée Photographique 1 – 3 avril 2027 Le Château Coquelle Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T09:00:00+02:00 – 2027-04-01T18:00:00+02:00

Fin : 2027-04-03T09:00:00+02:00 – 2027-04-03T18:00:00+02:00

La Halte

Une manifestation impromptu, légère et ancrée : projection, théâtre de poche, karaoké photo. L’Obscura Machine fait voyager ses archives d’un territoire à un autre — portraits, images, traces de résidences — et les met en résonance avec le lieu traversé. Au cœur de chaque halte : la rencontre avec les habitants, la photographie faite ensemble, le geste de création partagé.

Création → restitution. Archive et présent. Ailleurs et ici.

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Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssai Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition. En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·e·s, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitants et de construire une mémoire vivante de ce territoire.

Le Château Coquelle accueille l’Obscura Machine pour une halte qui vise à favoriser l’accès à la Culture en allant à la rencontre des habitant·e·s, notamment ceux éloignés des lieux culturels. Deux maisons de quartier partenaires accueilleront les artistes, qui s’immergeront dans le quotidien des habitant·e·s, recueilleront des témoignages sonores et réaliseront des portraits photographiques. Cette démarche immersive et participative accordera une attention particulière aux familles, notamment à travers les espaces partenaires dédiés à la petite enfance. Le projet se conclura par une restitution publique valorisant les rencontres et les créations, affirmant une volonté d’ancrage territorial et d’ouverture vers les publics.

Les maisons de quartier mobilisées :

– Maison de quartier Soubise – 36 rue de Soubise – 59140 Dunkerque

– Maison de quartier Basse-Ville – 49 rue de la Paix – 59140 Dunkerque

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Le Château Coquelle Rue de Belfort, 59240 Dunkerque, France Dunkerque 59240 Rosendaël Nord Hauts-de-France 0328639991 https://www.lechateaucoquelle.fr Les Rencontres photographiques de Dunkerque Accès en bus gratuit Bus C1 arrêt Abbé Bonpain puis 7 minutes à pied Bus C6 arrêt Coquelle puis 5 minutes à pied

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo

Atelier de pratique Obscura Machine, avec Romain Cavallin, Matthieu Cauchy et Taïssia Froidure © Obscura Machine.