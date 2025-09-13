D’une rive à l’autre: une vague franco-coréenne Abbaye Saint-Victor Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

D’une rive à l’autre: une vague franco-coréenne

Dimanche 8 novembre 2026 à partir de 18h30. Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 18:30:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Ce concert illustre un dialogue culturel entre la France et la Corée avec un répertoire mêlant langues et traditions musicales.

Il se compose d’oeuvres françaises et Coréennes a capella, d’un baryton soliste interprétant des mélodies coréennes, Enfin tous les chœurs dans des pièces coréennes, soulignant la richesse de cette rencontre vocale interculturelle. Yeomyoung LIM, Directeur artistique, L’ensemble créations, Le chœur Pro Musica, Le chœur Recolligo, L’Ensemble vocal vollubilis. .

Abbaye Saint-Victor 3 Rue De l’Abbaye Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 99 15 96 62 contact@amisdesaintvictor.com

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English :

This concert showcases a cultural dialogue between France and Korea through a repertoire that blends languages and musical traditions.

L’événement D’une rive à l’autre: une vague franco-coréenne Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille