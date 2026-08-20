AGENDA · Dunkerque
Dunkerque répare, Halle aux sucres, Dunkerque
samedi 17 octobre 2026 · Halle aux sucres · Dunkerque
Informations pratiques
Dunkerque répare Samedi 17 octobre, 10h00, 14h00 Halle aux sucres Nord
Inscription obligatoire par téléphone
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00
Halle aux sucres 9003 Route du Quai Freycinet Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0800 224 557 »}] Adresse précise : 9003 Route du Quai Freycinet 3 Môle 1 Dunkerque
Repair-Café Géant à la Halle aux Sucres de Dunkerque. Les bénévoles des 12 repair-cafés du Dunkerquois vous aident à réparer vos objets du quotidien.
À voir aussi à Dunkerque (Nord)
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- Visite guidée de l’exposition : « Le regard, l’instant, la mémoire : 100 ans de photographie à Dunkerque (1850-1950) »., Espace des regards, Halle aux sucres, Dunkerque 19 septembre 2026
- Atelier de pratique photographique – CMUA Archives de Dunkerque, Salle de lecture des archives, Halle aux sucres, Dunkerque 19 septembre 2026