Dunkerque répare, Halle aux sucres, Dunkerque

Informations pratiques

Dunkerque répare Samedi 17 octobre, 10h00, 14h00 Halle aux sucres Nord

Inscription obligatoire par téléphone

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:00:00+02:00

Halle aux sucres 9003 Route du Quai Freycinet Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0800 224 557 »}] Adresse précise : 9003 Route du Quai Freycinet 3 Môle 1 Dunkerque

Repair-Café Géant à la Halle aux Sucres de Dunkerque. Les bénévoles des 12 repair-cafés du Dunkerquois vous aident à réparer vos objets du quotidien.