Duo au comptoire: Les Demoiselles Giffaumont-Champaubert
Duo au comptoire: Les Demoiselles Giffaumont-Champaubert samedi 2 mai 2026.
Giffaumont-Champaubert
Duo au comptoire: Les Demoiselles
Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Tout public
CONCERT GRATUIT JOA EN SCENE
Les Demoiselles
Samedi 2 mai 2026 à 20h30
JOA EN SCENE est un concept qui a pour vocation d’ouvrir la scène du casino JOA du Lac du Der à une sélection d’artistes du Grand Est auditionnés.
Découvrez avec nous des artistes de qualité.
À la demande du Casino JOA du Lac du Der,
Lara et KC, deux artistes passionnées, vous invitent à un concert acoustique élégant et chaleureux.
Duo féminin pétillant au répertoire 100 % français, Les Demoiselles revisitent avec charme et énergie les grands classiques de la chanson française faisant voyager leur public à travers les décennies.
Confortablement installés au Bar des Sports ou au Comptoir JOA,
profitez de ce savoureux moment partagé avec nos artistes.
Concert accessible à tous.
Début de la prestation à 20h30. .
Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
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English :
L’événement Duo au comptoire: Les Demoiselles Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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