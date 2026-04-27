Giffaumont-Champaubert

Duo au comptoire: Les Demoiselles

Casino JOA Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Tout public

CONCERT GRATUIT JOA EN SCENE

Les Demoiselles

Samedi 2 mai 2026 à 20h30

JOA EN SCENE est un concept qui a pour vocation d’ouvrir la scène du casino JOA du Lac du Der à une sélection d’artistes du Grand Est auditionnés.

Découvrez avec nous des artistes de qualité.

À la demande du Casino JOA du Lac du Der,

Lara et KC, deux artistes passionnées, vous invitent à un concert acoustique élégant et chaleureux.

Duo féminin pétillant au répertoire 100 % français, Les Demoiselles revisitent avec charme et énergie les grands classiques de la chanson française faisant voyager leur public à travers les décennies.

Confortablement installés au Bar des Sports ou au Comptoir JOA,

profitez de ce savoureux moment partagé avec nos artistes.

Concert accessible à tous.

Début de la prestation à 20h30. .

Casino JOA Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

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English :

L’événement Duo au comptoire: Les Demoiselles Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne