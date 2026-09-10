Duo Cafoutche aux Music’Haltes – Festival Occitania X BEP, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa), Toulouse
vendredi 23 octobre 2026 · Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (Tolosa) · Toulouse
Informations pratiques
Duo Cafoutche aux Music’Haltes – Festival Occitania X BEP Vendredi 23 octobre, 13h00 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa) Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-23T13:00:00+02:00 – 2026-10-23T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-23T13:00:00+02:00 – 2026-10-23T14:00:00+02:00
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa) 1 rue de Périgord 31070 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]
Festival Occitania 2026 X BEP
Emilie Bosc – IEO 31
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- Trajectoire vers l’Emploi, Médiathèque des Izards, Toulouse 10 septembre 2026
- Réplique(s) et variations institut supérieur des arts et du design de Toulouse Toulouse 10 septembre 2026
- ILYUN BÛRKEV (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse 10 septembre 2026
- TENTATIVE DE RÉUNIFICATION CORÉENNE PAR L’AMOUR, LA CARESSE… ET L’ARGENT ! Place Toulouse 10 septembre 2026
- ECHO JAZZ LE TAQUIN Toulouse 10 septembre 2026