Duo Clameur – Mise en musique de l’exposition Djamel Tatah. Répeter-Muter, Musée des Beaux-Arts de Dijon, Dijon

Informations pratiques

Duo Clameur – Mise en musique de l’exposition Djamel Tatah. Répeter-Muter Dimanche 20 septembre, 10h30 Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d’Or

Dans le cadre de l’exposition « Djamel Tatah. Répéter-Muter »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Les personnages de Djamel Tatah, devenus anonymes, sont liés les uns aux autres au sein d’une scénographie qui inclut et confronte le visiteur au silence. Le duo Clameur prend en charge ce que l’artiste appelle « le bruit du monde », tissant un dialogue entre les lignes picturales et les lignes musicales. La musique vient approfondir le champ de lecture des œuvres, comme un prolongement de la chorégraphie silencieuse des corps peints.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’Orchestre Dijon Bourgogne et le musée des Beaux-Arts invitent le public à une expérience inédite : mettre en résonance les tableaux de Djamel Tatah et la musique de Saariaho, Biber, Ligeti, Bach, Hersant et Penderecki. Le public est ainsi invité à déambuler librement dans l’exposition pour profiter des tableaux en écoutant les musiciens Marie Salvat et Robin Kirklar.

Musée des Beaux-Arts de Dijon Place de la Sainte Chapelle, 21000 Dijon, France Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://beaux-arts.dijon.fr Le musée des Beaux-Arts de Dijon est l’un des plus anciens de France (sa création officielle remonte à 1799) et il est également l’un des plus riches, avec plus de 140 000 œuvres.

Installé dans une partie du palais des ducs et des États de Bourgogne, un ensemble de bâtiments dont la construction s’est étalée du XIVe au XIXe siècle, le musée se déploie aujourd’hui sur près de cinq mille mètres carrés de surface d’exposition.

Les personnages de Djamel Tatah, devenus anonymes, sont liés les uns aux autres au sein d’une scénographie qui inclut et confronte le visiteur au silence. Le duo Clameur prend en charge ce que « le…

© Philippe Bornier