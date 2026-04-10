Duo Cordonnier/Colleu Hall Rennes Samedi 23 mai, 19h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Pierrick Cordonnier à l’accordéon diatonique et au chant et Michel Colleu au violon, à la vielle et au chant.

Retrouvez-les pour des impromptus musicaux autour du répertoire des musiques de Haute Bretagne : avant-deux, rondes ou airs à la marche…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00.000+02:00

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Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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