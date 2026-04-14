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Duo Cordonnier/Colleu, Hall, Rennes

Duo Cordonnier/Colleu, Hall, Rennes

Duo Cordonnier/Colleu, Hall, Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Hall

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : gratuit

Duo Cordonnier/Colleu Samedi 23 mai, 19h30 Hall Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Retrouvez-les pour des impromptus musicaux autour du répertoire des musiques de Haute Bretagne : avant-deux, rondes ou airs à la marche…

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres
Pierrick Cordonnier à l’accordéon diatonique et au chant et Michel Colleu au violon, à la vielle et au chant. NDM

Tamm kreizh

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