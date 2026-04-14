Duo Cordonnier/Colleu, Hall, Rennes

Duo Cordonnier/Colleu Samedi 23 mai, 19h30 Hall Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Retrouvez-les pour des impromptus musicaux autour du répertoire des musiques de Haute Bretagne : avant-deux, rondes ou airs à la marche…

Hall Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Les Champs Libres

Pierrick Cordonnier à l’accordéon diatonique et au chant et Michel Colleu au violon, à la vielle et au chant. NDM

Tamm kreizh