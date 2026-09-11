Duo de musique improvisée : Patrick Guionnet / Xuan Mai Dang, La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert, Albert

vendredi 11 septembre 2026 · La manufacture du coquelicot - Tiers-lieu Albert · Albert

Informations pratiques

Duo de musique improvisée : Patrick Guionnet / Xuan Mai Dang Vendredi 11 septembre, 19h00 La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert Somme

Porté par le collectif Muzzix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-11T19:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:30:00+02:00

Le duo formé par Patrick Guionnet et Xuan Mai Dang explore les territoires de la musique improvisée à travers un dialogue entre voix, flûtes, textes et électronique. Habitué.e.s des performances, les deux artistes s’affranchissent des limites d’espace et de formes pour jouer avec le son avec humour et décalage.

La manufacture du coquelicot – Tiers-lieu Albert 5 Bis Rue de l’Industrie, 80300 Albert Albert 80300 Somme Hauts-de-France

musique

Muzzix