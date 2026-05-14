Duo Hemonet/Mehat & Duo Marin/Badeau Portevent Nantes
Duo Hemonet/Mehat & Duo Marin/Badeau Portevent Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 18:45 –
Gratuit : non 5 – 15 € 5 – 15 €
Concert présenté dans le cadre de l’événement Cœur de Printemps De 18h45 à 00h, venez enflammer le parquet de la salle Latulippe, accompagnés par les duos Hemonet/Mehat & Marin/Badeau (en alternance). Duo Hemonet/Mehat(De 18h45 à 19h30 puis de 22h15 à 23h) Dans cette formule intimiste, saxophone et guitare tissent ensemble une musique qui sait où poser le pied. À la fois généreux et précis, surprenant et ancré, le duo déploie une écriture personnelle infusée par le répertoire à danser. Distribution : Quentin Hemonet : guitare, synthé ; Loeiz Mehat : saxophone Duo Marin/Badeau(De 20h30 à 21h45 puis de 23h15 à 00h) Vincent Marin et François Badeau ont façonné leur complicité sur scènes depuis le groupe Esquisse, groupe remarqué pour son énergie et son inventivité. Ils reviennent avec le duo Marin/Badeau dans un format intense et explosif : deux musiciens, une connivence intacte, et une envie constante de jouer, surprendre et faire danser. Distribution : Vincent Marin : bombarde ; François Badeau : accordéon
Portevent Nantes 44000
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