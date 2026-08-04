DUO ODELIA (TOULOUSE GUITARE) CHAPELLE DES CARMÉLITES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DUO ODELIA (TOULOUSE GUITARE)

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 18:00:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Pour sa 9ᵉ saison, Toulouse Guitare vous invite à un voyage musical haut en couleurs, entre héritage et découvertes, au cœur du patrimoine toulousain.

Marie Sans et Alice Letort se rencontrent en 2018, animés par une passion commune pour la musique de chambre et la guitare romantique, elles créent le Duo Odélia. Avec leurs guitares fabriquées vers 1825 par François Roudhloff, elles nous font découvrir un son authentique qui nous fait voyager dans le temps.

La première partie du concert est assurée par de jeunes guitaristes de la région !

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le site internet de Toulouse Guitare. 20 .

CHAPELLE DES CARMÉLITES 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie toulouse.guitare@yahoo.fr

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English :

For its 9th season, Toulouse Guitare invites you on a colorful musical journey, blending tradition and new discoveries, at the heart of Toulouse’s cultural heritage.

L’événement DUO ODELIA (TOULOUSE GUITARE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE