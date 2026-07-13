DUO PIANO ET VIOLON Perpignan
vendredi 30 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
DUO PIANO ET VIOLON
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 12:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Un récital lumineux où violon et piano célèbrent toute la passion, l’élégance et les couleurs de la musique espagnole.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A dazzling recital in which the violin and piano celebrate all the passion, elegance, and richness of Spanish music.
L’événement DUO PIANO ET VIOLON Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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