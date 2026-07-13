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AGENDA · Perpignan

DUO PIANO ET VIOLON Perpignan

vendredi 30 octobre 2026 · Perpignan

DUO PIANO ET VIOLON Perpignan

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
12:30:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

DUO PIANO ET VIOLON

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 12:30:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Un récital lumineux où violon et piano célèbrent toute la passion, l’élégance et les couleurs de la musique espagnole.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A dazzling recital in which the violin and piano celebrate all the passion, elegance, and richness of Spanish music.

L’événement DUO PIANO ET VIOLON Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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