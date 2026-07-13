Informations pratiques

Perpignan

DUO PIANO ET VIOLON

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 12:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Un récital lumineux où violon et piano célèbrent toute la passion, l’élégance et les couleurs de la musique espagnole.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A dazzling recital in which the violin and piano celebrate all the passion, elegance, and richness of Spanish music.

L’événement DUO PIANO ET VIOLON Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME