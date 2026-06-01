Duo sur canap Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
Duo sur canap Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière jeudi 25 juin 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Duo sur canap Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 23:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Rosé, cuisine du monde et musique live l’été commence vraiment ici.
Au cœur de l’oliveraie, profitez d’une soirée conviviale mêlant saveurs et musique live. Go Fast et Tounsia vous feront voyager côté cuisine, pendant que Duo Sur Canap animera la soirée avec une ambiance chaleureuse et festive. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
Rosé, world cuisine, and live music: summer really starts here.
L’événement Duo sur canap Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup