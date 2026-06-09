Fire Fly Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
Fire Fly Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Fire Fly Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 18:00:00
fin : 2026-07-23 23:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Le retour de Fire Fly pour une soirée estivale pleine de bonne humeur !
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, profitez d’un nouveau rendez-vous des Jeudis Rosé sous les oliviers. Chick’NGrill et Saveurs Nomades seront présents pour accompagner cette soirée gourmande, rythmée par la musique live du groupe Fire Fly. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
The return of Fire Fly for a summer evening full of good vibes!
L’événement Fire Fly Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup