Fire Fly Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Fire Fly Jeudi Rosé

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 18:00:00

fin : 2026-07-23 23:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le retour de Fire Fly pour une soirée estivale pleine de bonne humeur !

Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, profitez d’un nouveau rendez-vous des Jeudis Rosé sous les oliviers. Chick’NGrill et Saveurs Nomades seront présents pour accompagner cette soirée gourmande, rythmée par la musique live du groupe Fire Fly. .

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45

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English :

The return of Fire Fly for a summer evening full of good vibes!

L’événement Fire Fly Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup