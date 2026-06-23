Fête nationale Saint-Clément-de-Rivière
mardi 14 juillet 2026 · Saint-Clément-de-Rivière
Informations pratiques
Saint-Clément-de-Rivière
Fête nationale
Centre du village Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Ensemble, célébrons la Fête nationale dans la convivialité et le partage !
À l’occasion de la fête nationale, la Ville vous donne rendez-vous dès 18h sur l’esplanade Marcel Tardieu pour une grande soirée républicaine placée sous le signe de la convivialité et du partage. .
Centre du village Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 49 60
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English :
Together, let’s celebrate the National Holiday in friendliness and sharing!
L’événement Fête nationale Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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