Informations pratiques

Saint-Clément-de-Rivière

Fête nationale

Centre du village Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Ensemble, célébrons la Fête nationale dans la convivialité et le partage !

À l’occasion de la fête nationale, la Ville vous donne rendez-vous dès 18h sur l’esplanade Marcel Tardieu pour une grande soirée républicaine placée sous le signe de la convivialité et du partage. .

Centre du village Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 49 60

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English :

Together, let’s celebrate the National Holiday in friendliness and sharing!

L’événement Fête nationale Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup