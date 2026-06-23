Fabrication carnet de voyage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière
Fabrication carnet de voyage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Fabrication carnet de voyage
Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:15:00
fin : 2026-07-09 15:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Créez un carnet de voyage unique en mêlant écriture, croquis et collages.
Apprenez à créer un carnet de voyage unique en associant écriture, croquis et collages. Un atelier créatif pour conserver et raconter vos souvenirs de manière personnelle et authentique. .
Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Create a unique travel notebook by mixing writing, sketches, and collages.
L’événement Fabrication carnet de voyage Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
À voir aussi à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault)
- Julie Gonnet Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière 2 juillet 2026
- Let’s go Simone Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière 9 juillet 2026
- Aquarelle Botanique Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière 16 juillet 2026
- Atelier modelage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière 23 juillet 2026
- Fire Fly Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière 23 juillet 2026