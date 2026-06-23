Fabrication carnet de voyage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Fabrication carnet de voyage

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:15:00

fin : 2026-07-09 15:45:00

Date(s) :

2026-07-09

Créez un carnet de voyage unique en mêlant écriture, croquis et collages.

Apprenez à créer un carnet de voyage unique en associant écriture, croquis et collages. Un atelier créatif pour conserver et raconter vos souvenirs de manière personnelle et authentique. .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

Create a unique travel notebook by mixing writing, sketches, and collages.

L’événement Fabrication carnet de voyage Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup