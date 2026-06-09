Julie Gonnet Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
Julie Gonnet Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière jeudi 2 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Julie Gonnet Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Une soirée d’été tout en douceur entre musique live et plaisirs gourmands.
Pour ce rendez-vous des Jeudis Rosé, Madasaveurs et Toro Truck seront présents pour régaler les gourmands dans une ambiance détendue et estivale. La musique de Julie Gonnet accompagnera parfaitement cette soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
A summer evening gently blending live music and gourmet pleasures.
L’événement Julie Gonnet Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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