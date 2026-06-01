Bleu crépuscule Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Bleu crépuscule Jeudi Rosé

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 23:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Une parenthèse musicale et gourmande sous les oliviers.

Les Jeudis Rosé se poursuivent avec une soirée placée sous le signe du partage et de la convivialité. Cookcooling et Harrys Tandoor proposeront une cuisine généreuse et savoureuse, tandis que Bleu Crépuscule installera une ambiance musicale douce et estivale pour accompagner cette belle soirée d’été. .

Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45

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English :

A musical and gourmet interlude under the olive trees.

L’événement Bleu crépuscule Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup