Let’s go Simone Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière
Let’s go Simone Jeudi Rosé Domaine Puech Saint-Clément-de-Rivière jeudi 9 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Let’s go Simone Jeudi Rosé
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:00:00
fin : 2026-07-09 23:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Ambiance estivale, food-trucks et musique live au cœur des vignes !
Laissez-vous porter par l’atmosphère chaleureuse des Jeudis Rosé dans l’oliveraie du Domaine Puech. Saveurs Nomades et Madasaveurs proposeront leurs spécialités gourmandes, tandis que Let’s Go Simone donnera le ton musical de cette belle soirée d’été. .
Domaine Puech 25 Rue du Four Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 6 25 11 63 45
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English :
Summer atmosphere, food trucks, and live music in the heart of the vines!
L’événement Let’s go Simone Jeudi Rosé Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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