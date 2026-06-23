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Aquarelle Botanique Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Aquarelle Botanique Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Aquarelle Botanique Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Pic Natura
Adresse
Office de Tourisme
Ville
34980 Saint-Clément-de-Rivière
Département
Hérault
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
7 7 7 Plein tarif

Saint-Clément-de-Rivière

Aquarelle Botanique

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Observez, dessinez et mettez en couleur une plante pour créer votre illustration botanique.
Découvrez l’art de l’illustration botanique en observant et dessinant une plante, une feuille ou une fleur récoltée dans la nature. Du croquis au crayon à la mise en couleur à l’aquarelle, cet atelier invite à la créativité et à la contemplation.   .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28  animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

Observe, draw, and color a plant to create your botanical illustration.

L’événement Aquarelle Botanique Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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