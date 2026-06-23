Aquarelle Botanique Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Aquarelle Botanique

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Observez, dessinez et mettez en couleur une plante pour créer votre illustration botanique.

Découvrez l’art de l’illustration botanique en observant et dessinant une plante, une feuille ou une fleur récoltée dans la nature. Du croquis au crayon à la mise en couleur à l’aquarelle, cet atelier invite à la créativité et à la contemplation. .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

Observe, draw, and color a plant to create your botanical illustration.

L’événement Aquarelle Botanique Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup