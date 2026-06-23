Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière
Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Observation du soleil
Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Explorez les secrets du Soleil lors d’une animation ludique et pédagogique.
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Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com
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English :
Explore the secrets of the Sun during a fun and educational activity.
L’événement Observation du soleil Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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