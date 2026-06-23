UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Pic Natura
Adresse
Office de Tourisme
Ville
34980 Saint-Clément-de-Rivière
Département
Hérault
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
9 9 9 Plein tarif

Saint-Clément-de-Rivière

Observation du soleil

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Explorez les secrets du Soleil lors d’une animation ludique et pédagogique.
Observez le Soleil en toute sécurité grâce à des instruments spécialisés et découvrez ses principaux phénomènes lors d’une animation ludique et pédagogique.   .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28  animations@tourisme-picsaintloup.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Explore the secrets of the Sun during a fun and educational activity.

L’événement Observation du soleil Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

À voir aussi à Saint-Clément-de-Rivière (Hérault)