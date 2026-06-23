Observation du soleil Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Observation du soleil

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Explorez les secrets du Soleil lors d’une animation ludique et pédagogique.

Observez le Soleil en toute sécurité grâce à des instruments spécialisés et découvrez ses principaux phénomènes lors d’une animation ludique et pédagogique. .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

Explore the secrets of the Sun during a fun and educational activity.

L’événement Observation du soleil Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup