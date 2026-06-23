Atelier modelage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Saint-Clément-de-Rivière

Atelier modelage

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Imaginez, modelez et créez un dragon unique en argile.

Créez votre propre dragon en argile en imaginant ses formes et ses détails. Un atelier ludique et créatif qui permet de donner vie à un gardien unique de vos trésors et souvenirs. .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

Imagine, model, and create a unique dragon out of clay.

L’événement Atelier modelage Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup