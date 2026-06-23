Atelier modelage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière
Atelier modelage Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière jeudi 23 juillet 2026.
Saint-Clément-de-Rivière
Atelier modelage
Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-23 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Imaginez, modelez et créez un dragon unique en argile.
Créez votre propre dragon en argile en imaginant ses formes et ses détails. Un atelier ludique et créatif qui permet de donner vie à un gardien unique de vos trésors et souvenirs. .
Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com
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English :
Imagine, model, and create a unique dragon out of clay.
L’événement Atelier modelage Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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