Fabrication de papier artisanal fleuri Pic Natura Saint-Clément-de-Rivière

Informations pratiques

Saint-Clément-de-Rivière

Fabrication de papier artisanal fleuri

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 11:45:00

Date(s) :

2026-07-09

Quand la nature s’invite dans le papier…

Découvrez la fabrication artisanale du papier en créant des feuilles uniques décorées de fleurs et d’éléments naturels. Un atelier créatif mêlant recyclage, nature et imagination, avec des réalisations à emporter en souvenir. .

Pic Natura Office de Tourisme Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie +33 4 48 20 05 28 animations@tourisme-picsaintloup.com

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English :

When nature invites itself into paper…

L’événement Fabrication de papier artisanal fleuri Saint-Clément-de-Rivière a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup