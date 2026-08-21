Duo violon/violoncelle au Musée des Années 30, Musée des Années 30, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Duo violon/violoncelle au Musée des Années 30 Dimanche 20 septembre, 17h00 Musée des Années 30 Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Duo violon/violoncelle par Mathilde Reuzé et Gabriel Rostagni, élèves de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, en résidence à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

Musée des Années 30 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Centre Ville Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 54 40 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-des-annees-30 https://www.facebook.com/BoulogneBillancourtCulture/;https://www.instagram.com/boulognebillancourtculture/ Consacré sur 3000 m2 à la période foisonnante de l’Art déco et aux divers courants du réalisme de l’entre-deux-guerres, le musée des Années 30 est l’un des plus importants au monde dans son domaine. Cette période a été particulièrement faste à Boulogne-Billancourt grâce aux nombreux artistes, architectes et industriels qui ont marqué le XXe siècle, conférant ainsi à ces collections une portée internationale. Métro ligne 9 (Marcel-Sembat) – ligne 10 (Boulogne-Jean-Jaurès)

Bus lignes 126 et 175 (arrêt : hôtel de ville de Boulogne-Billancourt)

SUBB Boucle Nord (arrêt : Hôtel de Ville)

Parking public de l’hôtel de ville (payant).

Duo violon/violoncelle par Mathilde Reuzé et Gabriel Rostagni, élèves de l’Académie musicale Philippe Jaroussky, en résidence à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt.

© Amandine Lauriol