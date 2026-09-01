Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban

Informations pratiques

Château-Arnoux-Saint-Auban

Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux

Les Lauzières Cinématographe, médiathèque, théâtre Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-09-28

Le Festival Durance-Nature s’affirme comme un rendez-vous incontournable dédié à la célébration et à la compréhension de la biodiversité. Organisé par l’association La Cistude en partenariat avec L’Entrée des Artistes pour le Salon du livre et des arts.

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Les Lauzières Cinématographe, médiathèque, théâtre Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 72 44 54

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English :

The Durance-Nature Festival has established itself as a must-attend event dedicated to celebrating and understanding biodiversity. Organized by the La Cistude association in partnership with L’Entrée des Artistes for the Book and Arts Fair.

L’événement Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains