Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux Les Lauzières Château-Arnoux-Saint-Auban
lundi 28 septembre 2026 · Les Lauzières · Château-Arnoux-Saint-Auban
Informations pratiques
Château-Arnoux-Saint-Auban
Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux
Les Lauzières Cinématographe, médiathèque, théâtre Château-Arnoux-Saint-Auban Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-09-28
Le Festival Durance-Nature s’affirme comme un rendez-vous incontournable dédié à la célébration et à la compréhension de la biodiversité. Organisé par l’association La Cistude en partenariat avec L’Entrée des Artistes pour le Salon du livre et des arts.
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Les Lauzières Cinématographe, médiathèque, théâtre Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 72 44 54
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English :
The Durance-Nature Festival has established itself as a must-attend event dedicated to celebrating and understanding biodiversity. Organized by the La Cistude association in partnership with L’Entrée des Artistes for the Book and Arts Fair.
L’événement Durance Nature le festival de la biodiversité à Château-Arnoux Château-Arnoux-Saint-Auban a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains