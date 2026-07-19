Informations pratiques

Durfort

DURFORT EN CALECHE

Durfort Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Promenez-vous en calèche jusqu’aux passerelles

Durfort en calèche avec Natura Traction

Dimanche 19 juillet, de 10h à 12h et de 15h à 19h, depuis la mairie de Durfort, partez en calèche pour accéder aux nouvelles passerelles du gouffre de Malamort.

Tarif 2€ par personne 2 .

Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 14 15

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English :

Take a horse-drawn carriage ride to the footbridges

L’événement DURFORT EN CALECHE Durfort a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE