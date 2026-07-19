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AGENDA · Durfort

DURFORT EN CALECHE Durfort

dimanche 19 juillet 2026 · Durfort

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Ville
81540 Durfort
Département
Tarn
Tarif
2 2 2 Tarif enfant

Durfort

DURFORT EN CALECHE

Durfort Tarn

Tarif : 2 – 2 – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Promenez-vous en calèche jusqu’aux passerelles
Durfort en calèche avec Natura Traction

Dimanche 19 juillet, de 10h à 12h et de 15h à 19h, depuis la mairie de Durfort, partez en calèche pour accéder aux nouvelles passerelles du gouffre de Malamort.

Tarif 2€ par personne 2  .

Durfort 81540 Tarn Occitanie +33 5 63 74 14 15 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a horse-drawn carriage ride to the footbridges

L’événement DURFORT EN CALECHE Durfort a été mis à jour le 2026-07-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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