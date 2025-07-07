DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS Paulhan
dimanche 18 octobre 2026 · Paulhan
Informations pratiques
Paulhan
DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS
20 Rue de la Clairette Paulhan Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Dégustation et vente de vins rencontre avec des vigneron.nes passionné(e)s et attaché(e)s à leurs terroirs héraultais si riches en nuances.
Dégustation et vente de vins rencontre avec des vigneron.nes passionné(e)s et attaché(e)s à leurs terroirs héraultais si riches en nuances.
L’écrin de cette rencontre est la cave coopérative de Paulhan, lieu chargé d’histoire et de sens.
Ces vigneron.nes s’engagent à vous présenter des breuvages uniquement issus de raisin.
Restauration sur place. .
20 Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 02 25 57 58
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English : DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS
Wine tasting and sales: meet passionate winemakers deeply connected to their Hérault terroirs, which are so rich in nuance.
L’événement DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS Paulhan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS
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