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DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS Paulhan

dimanche 18 octobre 2026 · Paulhan

DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS Paulhan

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
20 Rue de la Clairette
Ville
34230 Paulhan
Département
Hérault
Tarif
5 5

Paulhan

DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS

20 Rue de la Clairette Paulhan Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Dégustation et vente de vins rencontre avec des vigneron.nes passionné(e)s et attaché(e)s à leurs terroirs héraultais si riches en nuances.
Dégustation et vente de vins rencontre avec des vigneron.nes passionné(e)s et attaché(e)s à leurs terroirs héraultais si riches en nuances.

L’écrin de cette rencontre est la cave coopérative de Paulhan, lieu chargé d’histoire et de sens.

Ces vigneron.nes s’engagent à vous présenter des breuvages uniquement issus de raisin.

Restauration sur place.   .

20 Rue de la Clairette Paulhan 34230 Hérault Occitanie +33 6 02 25 57 58 

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English : DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS

Wine tasting and sales: meet passionate winemakers deeply connected to their Hérault terroirs, which are so rich in nuance.

L’événement DYNAMIQUE DU RAISIN FÊTE DES VINS VIBRANTS Paulhan a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CLERMONTAIS

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