Dynamite Shakers Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Dynamite Shakers

Samedi 18 avril 2026 à partir de 20h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Dynamite Shakers Rendez-vous au Makeda

Dynamite Shakers, c’est quatre Vendéens, 23 ans de moyenne d’âge, réunis par une passion commune pour le rock viscéral Stray Cats, Stones, Johnny Thunders, Sonic Youth, The Sonics…

Leur musique mêle électricité sans entrave et mélodies tatouages, celles qui s’accrochent au cœur et au cerveau. Des refrains explosifs, des saturations libératrices, et une langue qui alterne dorénavant entre français et anglais.



Après plus de 400 concerts, des campings vendéens aux grandes scènes, Dynamite Shakers sera à l’Alhambra à Paris le 6 mai 2026, avant de partir en tournée dans plus de 13 villes en France. Le rock comme un rituel. Le plaisir, avant tout le reste. La vie, là, tout de suite, maintenant. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@lemakeda.com

English :

Dynamite Shakers: See you at Makeda

