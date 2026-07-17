E-forum Exécutif IA, En ligne, Paris

Informations pratiques

E-forum Exécutif IA Samedi 5 septembre, 09h00 En ligne Paris

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T09:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

E-Forum Exécutif IA

L’IA au cœur de la transformation managériale & stratégique des organisations

Samedi 5 septembre 2026

En visioconférence

L’intelligence artificielle transforme déjà en profondeur les pratiques managériales, les processus décisionnels et les stratégies des organisations. Face à ces évolutions, comment les dirigeants, managers et chercheurs peuvent-ils s’approprier ces nouveaux leviers pour créer de la valeur, renforcer la performance et accompagner durablement les transformations ?

Organisé par l’IAE Paris Sorbonne Business School, Neocognition et le Club « Management & IA » des Alumni de l’IAE Paris Sorbonne, cet E-Forum réunira universitaires, chercheurs, dirigeants et responsables IA de grandes organisations afin de croiser les regards académiques et les retours d’expérience du terrain.

Au programme : conférences, tables rondes et échanges autour de cas d’usage concrets en management, stratégie, ressources humaines, marketing, finance, systèmes d’information, innovation et gouvernance de l’IA.

Des intervenants issus notamment d’Orange, BNP Paribas, Saint-Gobain, EDF, BPCE, Bpifrance, Publicis Media, France Travail, Bolloré, Médiamétrie et Socotec partageront leurs expériences de déploiement de l’IA et les enseignements tirés de projets à fort impact.

✨ Une journée d’échanges privilégiée pour anticiper les évolutions du management, confronter les approches académiques et professionnelles, développer son réseau et identifier les meilleures pratiques afin de faire de l’intelligence artificielle un véritable levier de transformation des organisations.

En ligne Paris Paris Paris Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication@chrysippe.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuSgzU3lXqQkD4x6S3PJ03qGZQpfiGshcS6WJZWNqxfGZ4g/viewform »}] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWuSgzU3lXqQkD4x6S3PJ03qGZQpfiGshcS6WJZWNqxfGZ4g/viewform

L’IA au coeur de la transformation managériale & stratégique des organisations