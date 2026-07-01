E pessan par Kermodé sentier des curieuses idées Lapoutroie
vendredi 31 juillet 2026 · Lapoutroie
Informations pratiques
Lapoutroie
E pessan par Kermodé sentier des curieuses idées
lieu-dit Kermodé Lapoutroie Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02
Vivez un week-end artistique et nature. Au programme: land art, expositions, cinéma en plein air et musique sur les hauteurs de Lapoutroie.
Découvrez une expérience artistique unique à Lapoutroie, où la nature se transforme en galerie.
Entre forêt et prés, plongez dans un week-end enchanteur mêlant Land art, expositions variées, cinéma en plein air et ambiances musicales captivantes. Dès vendredi soir, laissez-vous émerveiller par la fusion de l’art et de la nature, pour une escapade culturelle inoubliable.
Au programme
Arborescence est le thème de cette 4ième édition en écho aux boisements et forêts qui entourent le lieu-dit Kermodé
La soirée débutera dès 19h à la ferme, avec la possibilité de se restaurer sur place.
À 20h, projection du documentaire
Déjà ? Portrait d’un luthier iconoclaste
Réalisé en 2025, ce documentaire de 77 minutes suit le travail de Patrick Charton, luthier avant-gardiste et inventeur d’instruments hors normes.
Le réalisateur et musicien Éric Bernaud commence par filmer la création d’un alto fabriqué sur mesure. La disparition soudaine du luthier pendant le tournage bouleverse cependant le projet. Le film devient alors un hommage à cet artisan passionné, à sa créativité et à sa manière singulière de concevoir la fabrique du son .
La projection sera accompagnée d’un moment musical autour du quatuor à cordes.
Samedi soir concert des Chum’s
Le samedi à 19h30, place à une soirée festive avec Les Chum’s.
Fondé en 1991, ce groupe partage sa passion pour les mélodies irlandaises. Flûtes, violon, guitare, uilleann pipe, chant et percussions transporteront le public dans l’atmosphère chaleureuse des pubs de Dublin, entre airs entraînants et mélodies plus mélancoliques.
Les artistes et exposants de l’édition 2026
Une quinzaine d’artistes présenteront leurs créations tout au long du parcours
Edwige Guerrier papiers découpés
Désirée Schroetter monotype végétal
Anne Lerognon peinture
Francis Hungler gravure
Amélie Janikova modrotisk, technique traditionnelle d’impression textile
Jérôme Boy sculpture
Gina Gunaratnam estampes
Pierre Mallo peinture
Maryline Joly peinture à l’encaustique
Florence Boy Muré céramique
Benoît Dassy sculpture
Mai-Lan Casanova photographie
Fred Cimbao poésie
Le public pourra également découvrir Révolution légumes , une exposition photographique de Léa Willem et Didier Pallages qui met les légumes en scène à la manière de véritables égéries.
L’artiste Véronique Matteudi présentera quant à elle La Grande Écoute , une installation monumentale représentant un lièvre recouvert de mousse. Cette œuvre invite à ralentir, à observer le paysage et à écouter la nature qui nous entoure.
Entre forêt et prés, plongez dans un week-end enchanteur mêlant art, expositions, cinéma en plein air et ambiances musicales captivantes. Laissez-vous émerveiller par la fusion de l’art et de la nature, pour une escapade culturelle inoubliable. 0 .
lieu-dit Kermodé Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 89 74 63 associationartb@gmail.com
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English :
Experience a weekend of art and nature. On the program: land art, exhibitions, open-air cinema and music on the heights of Lapoutroie.
L’événement E pessan par Kermodé sentier des curieuses idées Lapoutroie a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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