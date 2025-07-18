Lapoutroie

Contes à la ferme

La Goutte Lapoutroie Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-30 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-02

Légendes et contes fascinants, entrez dans ce monde merveilleux le temps d’une veillée grâce à l’interprétation du conteur Stéphane Herrada.

Les montagnes des Vosges recèlent de lieux magiques… Du creux des rochers et des arbres peuvent jaillir lutins et fées. De la surface d’une eau limpide peut surgir le visage merveilleux d’une ondine. Et dans le secret des vallées, certains hommes ont parfois des pouvoirs mystérieux. Des histoires enjouées et ensorcelantes que murmurent encore les ruisseaux…

C’est ce monde légendaire que Stéphane Herrada vous propose de découvrir tout au long de l’été.

Veillée à 21h vous serez confortablement installés sur des bottes de paille, à l’abri d’une grange.

Les jours de beau temps, un joli pré bien fauché pour votre pique nique tiré du sac. Vente de fromage sur place.

Places limitées. Réservation vivement conseillée.

Accès: à 20 km de Colmar en direction du col du bonhomme. A l’église et suivre la direction La Goutte . La ferme est à 2 kms (fléchage en place). .

La Goutte Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 42 24 12 100grillons@sfr.fr

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English :

Fascinating legends and tales, enter this wonderful world for the duration of an evening thanks to the interpretation of storyteller Stéphane Herrada.

L’événement Contes à la ferme Lapoutroie a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg