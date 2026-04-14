Echanges de plants et semences, Biosphéra, Cendras

Echanges de plants et semences Samedi 9 mai, 13h30 Biosphéra Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-09T13:30:00+02:00 – 2026-05-09T16:30:00+02:00

Le groupe Troc & Dons vous donne rendez-vous le 9 mai pour un après-midi convivial d’échanges de plants et de semences, dans le parc devant Biosphera. Le principe est simple : chacun apporte ce qu’il peut (plants, graines, conseils, bonne humeur) et repart avec de nouvelles trouvailles pour son jardin ou son balcon. C’est aussi l’occasion d’échanger des astuces de jardinage, de rencontrer d’autres passionnés et de faire vivre l’esprit de partage local.

En parallèle de cette activité, Biosphera sera ouvert à partir de 15h30 pour un après-midi de découverte des insectes odonates (les libellules) avec une projection de film et une initiation à l’identification à la loupe binoculaire avec la chargée de mission Natura 2000 du SHVC.

Biosphéra 18 rue Vincent Faita, 30480 Cendras Cendras 30480 Gard Occitanie 04 66 07 39 25 http://biosphera-cevennes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 57 19 75 64 »}, {« type »: « email », « value »: « natura2000galeizon@shvc.fr »}]

Venez échanger vos semences, vivaces, plantes… Echanges de plants Jardin