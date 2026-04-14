Vide-greniers, Malataverne, Cendras

Vide-greniers Vendredi 8 mai, 07h00 Malataverne Gard

8 €/emplacement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T07:00:00+02:00 – 2026-05-08T16:00:00+02:00

Concert vers 11h.

Buvette, grillades, crêpes.

Malataverne 30480 Malataverne Cendras 30480 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 70 71 52 72 »}, {« type »: « email », « value »: « apemalataverne@gmail.com »}]

Organisé par l’APE de l’école de Malataverne pour financer le voyage scolaire annuel. 130 exposants attendus. Vide-greniers Jouets